SolXenCat (XENCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0029045$ 0.0029045 $ 0.0029045 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.57% Perubahan Harga (1D) -3.26% Perubahan Harga (7D) +4.70% Perubahan Harga (7D) +4.70%

SolXenCat (XENCAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, XENCAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XENCAT sepanjang masa ialah $ 0.0029045, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XENCAT telah berubah sebanyak -0.57% sejak sejam yang lalu, -3.26% dalam 24 jam dan +4.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SolXenCat (XENCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 745.20K$ 745.20K $ 745.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 745.20K$ 745.20K $ 745.20K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,967,057.0 999,967,057.0 999,967,057.0

Had Pasaran semasa SolXenCat ialah $ 745.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XENCAT ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999967057.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 745.20K.