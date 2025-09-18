Solyard Finance (YARD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.094152$ 0.094152 $ 0.094152 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Solyard Finance (YARD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, YARD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YARD sepanjang masa ialah $ 0.094152, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, YARD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solyard Finance (YARD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 513.68$ 513.68 $ 513.68 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.09K$ 7.09K $ 7.09K Bekalan Peredaran 72.50M 72.50M 72.50M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Solyard Finance ialah $ 513.68, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YARD ialah 72.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.09K.