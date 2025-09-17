Solycat (SOLYCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0017371$ 0.0017371 $ 0.0017371 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.90% Perubahan Harga (7D) +8.36% Perubahan Harga (7D) +8.36%

Solycat (SOLYCAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLYCAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLYCAT sepanjang masa ialah $ 0.0017371, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLYCAT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.90% dalam 24 jam dan +8.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solycat (SOLYCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.26K$ 17.26K $ 17.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.26K$ 17.26K $ 17.26K Bekalan Peredaran 999.52M 999.52M 999.52M Jumlah Bekalan 999,524,340.76001 999,524,340.76001 999,524,340.76001

Had Pasaran semasa Solycat ialah $ 17.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLYCAT ialah 999.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999524340.76001. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.26K.