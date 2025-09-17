Som Bonkmon Fraud (SBF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.79% Perubahan Harga (7D) +9.13% Perubahan Harga (7D) +9.13%

Som Bonkmon Fraud (SBF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SBF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SBF sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SBF telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.79% dalam 24 jam dan +9.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Som Bonkmon Fraud (SBF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.61K$ 30.61K $ 30.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.61K$ 30.61K $ 30.61K Bekalan Peredaran 765.23M 765.23M 765.23M Jumlah Bekalan 765,226,545.101691 765,226,545.101691 765,226,545.101691

Had Pasaran semasa Som Bonkmon Fraud ialah $ 30.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SBF ialah 765.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 765226545.101691. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.61K.