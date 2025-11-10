Sombrero Memes Harga Hari Ini

Harga langsung Sombrero Memes (SOMBRERO) hari ini ialah --, dengan 11.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SOMBRERO kepada USD penukaran adalah -- setiap SOMBRERO.

Sombrero Memes kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 176,123, dengan bekalan edaran sebanyak 999.88M SOMBRERO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOMBRERO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00407304, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SOMBRERO dipindahkan +1.53% dalam sejam terakhir dan -29.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sombrero Memes (SOMBRERO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 176.12K$ 176.12K $ 176.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 176.12K$ 176.12K $ 176.12K Bekalan Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Jumlah Bekalan 999,875,995.991483 999,875,995.991483 999,875,995.991483

Had Pasaran semasa Sombrero Memes ialah $ 176.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOMBRERO ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999875995.991483. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 176.12K.