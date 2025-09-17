SOMESING (SSG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.285814$ 0.285814 $ 0.285814 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.39% Perubahan Harga (1D) -3.39% Perubahan Harga (7D) -5.53% Perubahan Harga (7D) -5.53%

SOMESING (SSG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SSG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SSG sepanjang masa ialah $ 0.285814, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SSG telah berubah sebanyak -1.39% sejak sejam yang lalu, -3.39% dalam 24 jam dan -5.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SOMESING (SSG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 334.36K$ 334.36K $ 334.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 334.36K$ 334.36K $ 334.36K Bekalan Peredaran 5.00B 5.00B 5.00B Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SOMESING ialah $ 334.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SSG ialah 5.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 334.36K.