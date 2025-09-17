Lagi Mengenai CUBE

Somnium Space CUBEs Logo

Somnium Space CUBEs Harga (CUBE)

Tidak tersenarai

1 CUBE ke USD Harga Langsung:

$0.305833
$0.305833$0.305833
-3.30%1D
USD
Somnium Space CUBEs (CUBE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:12:47 (UTC+8)

Somnium Space CUBEs (CUBE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.303686
$ 0.303686$ 0.303686
24J Rendah
$ 0.317876
$ 0.317876$ 0.317876
24J Tinggi

$ 0.303686
$ 0.303686$ 0.303686

$ 0.317876
$ 0.317876$ 0.317876

$ 28.12
$ 28.12$ 28.12

$ 0.03639773
$ 0.03639773$ 0.03639773

-0.10%

-3.39%

+8.11%

+8.11%

Somnium Space CUBEs (CUBE) harga masa nyata ialah $0.305833. Sepanjang 24 jam yang lalu, CUBE didagangkan antara $ 0.303686 rendah dan $ 0.317876 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CUBE sepanjang masa ialah $ 28.12, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03639773.

Dari segi prestasi jangka pendek, CUBE telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, -3.39% dalam 24 jam dan +8.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Somnium Space CUBEs (CUBE) Maklumat Pasaran

$ 4.54M
$ 4.54M$ 4.54M

--
----

$ 12.25M
$ 12.25M$ 12.25M

14.84M
14.84M 14.84M

40,054,278.79
40,054,278.79 40,054,278.79

Had Pasaran semasa Somnium Space CUBEs ialah $ 4.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUBE ialah 14.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 40054278.79. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.25M.

Somnium Space CUBEs (CUBE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Somnium Space CUBEs kepada USD adalah $ -0.01073910577173.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Somnium Space CUBEs kepada USD adalah $ -0.0249232180.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Somnium Space CUBEs kepada USD adalah $ -0.0337828942.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Somnium Space CUBEs kepada USD adalah $ +0.04505353842047164.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.01073910577173-3.39%
30 Hari$ -0.0249232180-8.14%
60 Hari$ -0.0337828942-11.04%
90 Hari$ +0.04505353842047164+17.28%

Apakah itu Somnium Space CUBEs (CUBE)

Somnium Space CUBEs (CUBE) Sumber

Laman Web Rasmi

Somnium Space CUBEs Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Somnium Space CUBEs (CUBE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Somnium Space CUBEs (CUBE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Somnium Space CUBEs.

Semak Somnium Space CUBEs ramalan harga sekarang!

CUBE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Somnium Space CUBEs (CUBE)

Memahami tokenomik Somnium Space CUBEs (CUBE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CUBE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Somnium Space CUBEs (CUBE)

Berapakah nilai Somnium Space CUBEs (CUBE) hari ini?
Harga langsung CUBE dalam USD ialah 0.305833 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CUBE ke USD?
Harga semasa CUBE ke USD ialah $ 0.305833. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Somnium Space CUBEs?
Had pasaran untuk CUBE ialah $ 4.54M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CUBE?
Bekalan edaran CUBE ialah 14.84M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CUBE?
CUBE mencapai harga ATH sebanyak 28.12 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CUBE?
CUBE melihat harga ATL sebanyak 0.03639773 USD.
Berapakah jumlah dagangan CUBE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CUBEialah -- USD.
Adakah CUBE akan naik lebih tinggi tahun ini?
CUBE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CUBEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:12:47 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.