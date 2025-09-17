Somnium Space CUBEs (CUBE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.303686 24J Tinggi $ 0.317876 Sepanjang Masa $ 28.12 Harga Terendah $ 0.03639773 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) -3.39% Perubahan Harga (7D) +8.11%

Somnium Space CUBEs (CUBE) harga masa nyata ialah $0.305833. Sepanjang 24 jam yang lalu, CUBE didagangkan antara $ 0.303686 rendah dan $ 0.317876 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CUBE sepanjang masa ialah $ 28.12, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03639773.

Dari segi prestasi jangka pendek, CUBE telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, -3.39% dalam 24 jam dan +8.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Somnium Space CUBEs (CUBE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.54M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.25M Bekalan Peredaran 14.84M Jumlah Bekalan 40,054,278.79

Had Pasaran semasa Somnium Space CUBEs ialah $ 4.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUBE ialah 14.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 40054278.79. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.25M.