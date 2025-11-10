BursaDEX+
Harga sonar langsung hari ini ialah 0 USD.S0X modal pasaran ialah 9,393.65 USD. Jejaki masa nyata S0X kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai S0X

Maklumat Harga S0X

Apakah S0X

Kertas putih S0X

Laman Web Rasmi S0X

Tokenomik S0X

Ramalan Harga S0X

sonar Logo

sonar Harga (S0X)

Tidak tersenarai

1 S0X ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
sonar (S0X) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:00:59 (UTC+8)

sonar Harga Hari Ini

Harga langsung sonar (S0X) hari ini ialah --, dengan 0.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa S0X kepada USD penukaran adalah -- setiap S0X.

sonar kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,393.65, dengan bekalan edaran sebanyak 947.27M S0X. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, S0X didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, S0X dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -64.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

sonar (S0X) Maklumat Pasaran

$ 9.39K
$ 9.39K$ 9.39K

--
----

$ 9.92K
$ 9.92K$ 9.92K

947.27M
947.27M 947.27M

999,943,975.49297
999,943,975.49297 999,943,975.49297

Had Pasaran semasa sonar ialah $ 9.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran S0X ialah 947.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999943975.49297. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.92K.

sonar Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.20%

-64.72%

-64.72%

sonar (S0X) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga sonar kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga sonar kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga sonar kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga sonar kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.20%
30 Hari$ 0-88.50%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk sonar

sonar (S0X) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran S0X pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
sonar (S0X) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga sonar berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga sonar yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk S0X ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik sonar Ramalan Harga.

Apakah itu sonar (S0X)

SONAR – On-chain Made Simple

SONAR was created with a simple mission: to make on-chain activity accessible and actionable for everyone. Today, the biggest barrier for both new and experienced users is complexity. If you want to scan a wallet, track transactions, analyze token flows, or place trades, you’re forced to jump between multiple dashboards, block explorers, and exchange interfaces. Each tool comes with its own layout, its own language, and often overwhelming amounts of raw data — hashes, codes, and technical noise that discourage adoption.

SONAR changes this completely by offering a chat-based on-chain agent that understands plain English. Instead of struggling with explorers or dozens of tabs, users simply open SONAR and ask questions directly:

“What tokens are inside this wallet?”

“Who are the top holders of this contract?”

“Show me recent inflows and outflows for this address.”

The platform then delivers clear, human-readable answers, removing the need to parse complex data manually. This approach lowers the barrier to entry for newcomers, while also giving advanced traders speed and clarity.

Beyond scanning wallets and contracts, SONAR goes further by enabling direct trading through natural language commands. Users can:

Open longs or shorts on Aster or Hyperliquid.

Place swaps and positions through Jupiter.

Buy and sell meme tokens on Pump.fun.

This creates a unified experience where scanning, analysis, and trading all happen in one place, guided by the simplicity of a chat interface.

SONAR is also integrated with Polymarket, enabling insights into prediction markets, deep analysis, and broader opportunities for users who want more than just wallet data. By connecting across multiple protocols, SONAR becomes not just a tool, but an ecosystem hub for Solana.

Another core part of the vision is governance and utility for token holders. $SONAR will give the community the power to vote on which features roll out next. Instead of a fixed, top-down roadmap, SONAR will be guided by its users. This ensures that development stays aligned with the needs of traders, builders, and the wider community.

In short, SONAR is solving the fragmentation problem in crypto. It removes the noise, replaces explorers with clarity, and brings trading, scanning, and research together under one interface — your own words.

With SONAR, there’s no more bouncing between tabs or drowning in hashes. The future of on-chain interaction is simple, fast, and community-driven.

sonar (S0X) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai sonar

Berapakah nilai 1 sonar pada tahun 2030?
Jika sonar berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga sonar berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:00:59 (UTC+8)

sonar (S0X) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.