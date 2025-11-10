Songjam by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Songjam by Virtuals (SANG) hari ini ialah $ 0.00013058, dengan 3.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SANG kepada USD penukaran adalah $ 0.00013058 setiap SANG.

Songjam by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 88,273, dengan bekalan edaran sebanyak 676.02M SANG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SANG didagangkan antara $ 0.00011991 (rendah) dan $ 0.00013146 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0004887, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005747.

Dalam prestasi jangka pendek, SANG dipindahkan +1.58% dalam sejam terakhir dan -12.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Songjam by Virtuals (SANG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 88.27K$ 88.27K $ 88.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 130.58K$ 130.58K $ 130.58K Bekalan Peredaran 676.02M 676.02M 676.02M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Songjam by Virtuals ialah $ 88.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SANG ialah 676.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 130.58K.