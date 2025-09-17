Sonic Eco (ECO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.072761 24J Tinggi $ 0.074964 Sepanjang Masa $ 0.860954 Harga Terendah $ 0.070263 Perubahan Harga (1J) +0.48% Perubahan Harga (1D) +0.97% Perubahan Harga (7D) -1.90%

Sonic Eco (ECO) harga masa nyata ialah $0.073849. Sepanjang 24 jam yang lalu, ECO didagangkan antara $ 0.072761 rendah dan $ 0.074964 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ECO sepanjang masa ialah $ 0.860954, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.070263.

Dari segi prestasi jangka pendek, ECO telah berubah sebanyak +0.48% sejak sejam yang lalu, +0.97% dalam 24 jam dan -1.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sonic Eco (ECO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 63.96K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 70.23K Bekalan Peredaran 867.02K Jumlah Bekalan 952,023.459216

Had Pasaran semasa Sonic Eco ialah $ 63.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ECO ialah 867.02K, dengan jumlah bekalan sebanyak 952023.459216. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 70.23K.