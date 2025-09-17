Sonne Finance (SONNE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.447185$ 0.447185 $ 0.447185 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.11% Perubahan Harga (1D) +0.05% Perubahan Harga (7D) -0.26% Perubahan Harga (7D) -0.26%

Sonne Finance (SONNE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SONNE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SONNE sepanjang masa ialah $ 0.447185, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SONNE telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, +0.05% dalam 24 jam dan -0.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sonne Finance (SONNE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 41.95K$ 41.95K $ 41.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 51.49K$ 51.49K $ 51.49K Bekalan Peredaran 81.47M 81.47M 81.47M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Sonne Finance ialah $ 41.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SONNE ialah 81.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 51.49K.