Sophia (SPH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah 24J Tinggi Sepanjang Masa Harga Terendah Perubahan Harga (1J) +0.21% Perubahan Harga (1D) -1.13% Perubahan Harga (7D) +3.94%

Sophia (SPH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPH sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPH telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, -1.13% dalam 24 jam dan +3.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sophia (SPH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 95.36K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 119.19K Bekalan Peredaran 800.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Sophia ialah $ 95.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPH ialah 800.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 119.19K.