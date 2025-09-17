Sophie Klein (KLEIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -16.74% Perubahan Harga (1D) -7.72% Perubahan Harga (7D) +22.30% Perubahan Harga (7D) +22.30%

Sophie Klein (KLEIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KLEIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KLEIN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KLEIN telah berubah sebanyak -16.74% sejak sejam yang lalu, -7.72% dalam 24 jam dan +22.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sophie Klein (KLEIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.91K$ 9.91K $ 9.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.91K$ 9.91K $ 9.91K Bekalan Peredaran 998.99M 998.99M 998.99M Jumlah Bekalan 998,987,888.80749 998,987,888.80749 998,987,888.80749

Had Pasaran semasa Sophie Klein ialah $ 9.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KLEIN ialah 998.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998987888.80749. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.91K.