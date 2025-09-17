Lagi Mengenai KLEIN

Sophie Klein Logo

Sophie Klein Harga (KLEIN)

Tidak tersenarai

1 KLEIN ke USD Harga Langsung:

--
----
-7.70%1D
USD
Sophie Klein (KLEIN) Carta Harga Langsung
Sophie Klein (KLEIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-16.74%

-7.72%

+22.30%

+22.30%

Sophie Klein (KLEIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KLEIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KLEIN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KLEIN telah berubah sebanyak -16.74% sejak sejam yang lalu, -7.72% dalam 24 jam dan +22.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sophie Klein (KLEIN) Maklumat Pasaran

$ 9.91K
$ 9.91K$ 9.91K

--
----

$ 9.91K
$ 9.91K$ 9.91K

998.99M
998.99M 998.99M

998,987,888.80749
998,987,888.80749 998,987,888.80749

Had Pasaran semasa Sophie Klein ialah $ 9.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KLEIN ialah 998.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998987888.80749. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.91K.

Sophie Klein (KLEIN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Sophie Klein kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Sophie Klein kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Sophie Klein kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Sophie Klein kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-7.72%
30 Hari$ 0+51.11%
60 Hari$ 0+35.70%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Sophie Klein (KLEIN)

$KLEIN is an innovative digital platform that combines artificial intelligence with decentralized blockchain technology to redefine the way users interact with NFTs. By leveraging proprietary AI models and smart contracts, $KLEIN enables the creation of dynamic, adaptive NFTs that can evolve based on user interaction, preferences, and even external influences. This project aims to blur the lines between virtual and physical experiences, giving users an unprecedented level of personalization in the digital asset space.

Sophie Klein (KLEIN) Sumber

Laman Web Rasmi

Sophie Klein Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sophie Klein (KLEIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sophie Klein (KLEIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sophie Klein.

Semak Sophie Klein ramalan harga sekarang!

KLEIN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Sophie Klein (KLEIN)

Memahami tokenomik Sophie Klein (KLEIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KLEIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sophie Klein (KLEIN)

Berapakah nilai Sophie Klein (KLEIN) hari ini?
Harga langsung KLEIN dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KLEIN ke USD?
Harga semasa KLEIN ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Sophie Klein?
Had pasaran untuk KLEIN ialah $ 9.91K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KLEIN?
Bekalan edaran KLEIN ialah 998.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KLEIN?
KLEIN mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KLEIN?
KLEIN melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan KLEIN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KLEINialah -- USD.
Adakah KLEIN akan naik lebih tinggi tahun ini?
KLEIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KLEINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.