Sora Validator (VAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02267184 $ 0.02267184 $ 0.02267184 24J Rendah $ 0.02646697 $ 0.02646697 $ 0.02646697 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02267184$ 0.02267184 $ 0.02267184 24J Tinggi $ 0.02646697$ 0.02646697 $ 0.02646697 Sepanjang Masa $ 9.05$ 9.05 $ 9.05 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.54% Perubahan Harga (1D) -12.02% Perubahan Harga (7D) +0.21% Perubahan Harga (7D) +0.21%

Sora Validator (VAL) harga masa nyata ialah $0.02301602. Sepanjang 24 jam yang lalu, VAL didagangkan antara $ 0.02267184 rendah dan $ 0.02646697 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VAL sepanjang masa ialah $ 9.05, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VAL telah berubah sebanyak -0.54% sejak sejam yang lalu, -12.02% dalam 24 jam dan +0.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sora Validator (VAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Bekalan Peredaran 57.44M 57.44M 57.44M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Sora Validator ialah $ 1.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VAL ialah 57.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.30M.