Soracle Harga Hari Ini

Harga langsung Soracle (SORACLE) hari ini ialah $ 0.00000836, dengan 16.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SORACLE kepada USD penukaran adalah $ 0.00000836 setiap SORACLE.

Soracle kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,358.34, dengan bekalan edaran sebanyak 999.97M SORACLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SORACLE didagangkan antara $ 0.00000825 (rendah) dan $ 0.00001004 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00032911, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000825.

Dalam prestasi jangka pendek, SORACLE dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -92.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Soracle (SORACLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.36K$ 8.36K $ 8.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.36K$ 8.36K $ 8.36K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,967,919.446805 999,967,919.446805 999,967,919.446805

