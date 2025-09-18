Sorra (SOR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02145654$ 0.02145654 $ 0.02145654 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Sorra (SOR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOR sepanjang masa ialah $ 0.02145654, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sorra (SOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.06K$ 9.06K $ 9.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.70K$ 11.70K $ 11.70K Bekalan Peredaran 77.45M 77.45M 77.45M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Sorra ialah $ 9.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOR ialah 77.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.70K.