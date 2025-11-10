SOSANA Harga Hari Ini

Harga langsung SOSANA (SOSANA) hari ini ialah $ 0.194607, dengan 6.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SOSANA kepada USD penukaran adalah $ 0.194607 setiap SOSANA.

SOSANA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 17,277,914, dengan bekalan edaran sebanyak 88.89M SOSANA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOSANA didagangkan antara $ 0.189549 (rendah) dan $ 0.215932 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.496509, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.160209.

Dalam prestasi jangka pendek, SOSANA dipindahkan -0.14% dalam sejam terakhir dan -5.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SOSANA (SOSANA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.28M$ 17.28M $ 17.28M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.28M$ 17.28M $ 17.28M Bekalan Peredaran 88.89M 88.89M 88.89M Jumlah Bekalan 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Had Pasaran semasa SOSANA ialah $ 17.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOSANA ialah 88.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 88888888.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.28M.