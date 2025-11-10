Tokenomik SOSANA (SOSANA)

Lihat cerapan utama tentang SOSANA (SOSANA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
SOSANA (SOSANA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SOSANA (SOSANA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 16.78M
Jumlah Bekalan:
$ 88.89M
Bekalan Edaran:
$ 88.89M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 16.78M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.496509
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.160209
Harga Semasa:
$ 0.188748
SOSANA (SOSANA) Maklumat

Where Degen Meets Discipline Powered by Solana. Driven by trust. Secured by code. SOSANA is a meme-powered token with real utility — built for degens, skeptics, newcomers, and seasoned builders alike. It runs on the Solana blockchain, but it’s powered by something bigger: trust. This isn’t just another meme token. It’s a full-stack ecosystem designed to protect its own — with smart contract–enforced accountability, wallet-based rewards, and real tools for learning, discovering, and participating in crypto safely

Laman Web Rasmi:
https://sosana.io

Tokenomik SOSANA (SOSANA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SOSANA (SOSANA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SOSANA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SOSANA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SOSANA, terokai SOSANA harga langsung token!

