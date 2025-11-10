Soul Graph Harga Hari Ini

Harga langsung Soul Graph (GRPH) hari ini ialah $ 0.00315441, dengan 1.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GRPH kepada USD penukaran adalah $ 0.00315441 setiap GRPH.

Soul Graph kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,145,013, dengan bekalan edaran sebanyak 999.89M GRPH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GRPH didagangkan antara $ 0.00306922 (rendah) dan $ 0.00318377 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.064363, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GRPH dipindahkan -0.66% dalam sejam terakhir dan +4.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Soul Graph (GRPH) Maklumat Pasaran

