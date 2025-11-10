Tokenomik Soul Graph (GRPH)

Lihat cerapan utama tentang Soul Graph (GRPH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:19:25 (UTC+8)
Soul Graph (GRPH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Soul Graph (GRPH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.14M
Jumlah Bekalan:
$ 999.89M
Bekalan Edaran:
$ 999.89M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.14M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.064363
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00312629
Soul Graph (GRPH) Maklumat

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

Laman Web Rasmi:
https://soulgra.ph/
Kertas putih:
https://soulgraph.gitbook.io/soulgraph-docs

Tokenomik Soul Graph (GRPH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Soul Graph (GRPH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GRPH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GRPH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GRPH, terokai GRPH harga langsung token!

GRPH Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GRPH? Halaman ramalan harga GRPH kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

