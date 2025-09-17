SoulBazaar ($SOULS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00287614$ 0.00287614 $ 0.00287614 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.04% Perubahan Harga (7D) -11.72% Perubahan Harga (7D) -11.72%

SoulBazaar ($SOULS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $SOULS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $SOULS sepanjang masa ialah $ 0.00287614, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $SOULS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.04% dalam 24 jam dan -11.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SoulBazaar ($SOULS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 72.45K$ 72.45K $ 72.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 72.45K$ 72.45K $ 72.45K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,998,381.0 999,998,381.0 999,998,381.0

Had Pasaran semasa SoulBazaar ialah $ 72.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $SOULS ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999998381.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 72.45K.