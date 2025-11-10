Soulbucks Harga Hari Ini

Harga langsung Soulbucks (SBX) hari ini ialah $ 0.00006999, dengan 12.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SBX kepada USD penukaran adalah $ 0.00006999 setiap SBX.

Soulbucks kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,986.9, dengan bekalan edaran sebanyak 128.41M SBX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SBX didagangkan antara $ 0.00005998 (rendah) dan $ 0.00007999 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00791712, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000040.

Dalam prestasi jangka pendek, SBX dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -41.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Soulbucks (SBX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 69.99K$ 69.99K $ 69.99K Bekalan Peredaran 128.41M 128.41M 128.41M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Soulbucks ialah $ 8.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SBX ialah 128.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 69.99K.