SoulPeg USD Harga Hari Ini

Harga langsung SoulPeg USD (SPUSD) hari ini ialah $ 1.001, dengan 0.15% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPUSD kepada USD penukaran adalah $ 1.001 setiap SPUSD.

SoulPeg USD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,419,935, dengan bekalan edaran sebanyak 2.42M SPUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPUSD didagangkan antara $ 0.997374 (rendah) dan $ 1.004 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.014, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.97149.

Dalam prestasi jangka pendek, SPUSD dipindahkan +0.29% dalam sejam terakhir dan -0.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SoulPeg USD (SPUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Bekalan Peredaran 2.42M 2.42M 2.42M Jumlah Bekalan 2,418,515.498769072 2,418,515.498769072 2,418,515.498769072

