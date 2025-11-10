Tokenomik SoulPeg USD (SPUSD)

Lihat cerapan utama tentang SoulPeg USD (SPUSD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:19:33 (UTC+8)
SoulPeg USD (SPUSD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SoulPeg USD (SPUSD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.43M
Jumlah Bekalan:
$ 2.42M
Bekalan Edaran:
$ 2.42M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.43M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.014
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.97149
Harga Semasa:
$ 1.003
SoulPeg USD (SPUSD) Maklumat

SoulPeg USD (SPUSD) is a BEP-20 stablecoin wrapper for the non-transferable sUSDC deposit token. Users mint SPUSD by wrapping sUSDC and can always unwrap back to sUSDC; on redeem, SPUSD is burned. The $1 target is maintained on-chain by a simple market-making bot that trades the SPUSD/USDC v2 pool on PancakeSwap and by reserves deployed in transparent lending strategies (currently Venus). Contracts are verified on BscScan, liquidity is partially time-locked via PinkLock, and all docs/code are public.

Laman Web Rasmi:
https://www.soulpeg.io/
Kertas putih:
https://docs.soulpeg.io/docs/whitepaper/abstract

Tokenomik SoulPeg USD (SPUSD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SoulPeg USD (SPUSD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SPUSD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SPUSD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SPUSD, terokai SPUSD harga langsung token!

SPUSD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SPUSD? Halaman ramalan harga SPUSD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

