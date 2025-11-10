Sovryn Harga Hari Ini

Harga langsung Sovryn (SOV) hari ini ialah $ 0.145191, dengan 0.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SOV kepada USD penukaran adalah $ 0.145191 setiap SOV.

Sovryn kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,224,642, dengan bekalan edaran sebanyak 49.71M SOV. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOV didagangkan antara $ 0.143676 (rendah) dan $ 0.145342 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 43.98, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.087564.

Dalam prestasi jangka pendek, SOV dipindahkan -0.01% dalam sejam terakhir dan -2.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sovryn (SOV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.22M$ 7.22M $ 7.22M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.53M$ 14.53M $ 14.53M Bekalan Peredaran 49.71M 49.71M 49.71M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Sovryn ialah $ 7.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOV ialah 49.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.53M.