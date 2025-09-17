Space ($SPACE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00455448$ 0.00455448 $ 0.00455448 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.43% Perubahan Harga (1D) +1.56% Perubahan Harga (7D) +3.74% Perubahan Harga (7D) +3.74%

Space ($SPACE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $SPACE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $SPACE sepanjang masa ialah $ 0.00455448, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $SPACE telah berubah sebanyak +0.43% sejak sejam yang lalu, +1.56% dalam 24 jam dan +3.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Space ($SPACE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.69K$ 22.69K $ 22.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.69K$ 22.69K $ 22.69K Bekalan Peredaran 984.00M 984.00M 984.00M Jumlah Bekalan 983,999,998.6 983,999,998.6 983,999,998.6

Had Pasaran semasa Space ialah $ 22.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $SPACE ialah 984.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 983999998.6. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.69K.