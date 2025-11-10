Spacebucks Harga Hari Ini

Harga langsung Spacebucks (SBX) hari ini ialah $ 0.0006609, dengan 15.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SBX kepada USD penukaran adalah $ 0.0006609 setiap SBX.

Spacebucks kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 660,897, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M SBX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SBX didagangkan antara $ 0.00056036 (rendah) dan $ 0.00065535 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00324161, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0001394.

Dalam prestasi jangka pendek, SBX dipindahkan +2.71% dalam sejam terakhir dan +29.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Spacebucks (SBX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 660.90K$ 660.90K $ 660.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 660.90K$ 660.90K $ 660.90K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Spacebucks ialah $ 660.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SBX ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 660.90K.