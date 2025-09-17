SpaceFalcon (FCON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01739679$ 0.01739679 $ 0.01739679 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -7.13% Perubahan Harga (1D) -8.18% Perubahan Harga (7D) -16.65% Perubahan Harga (7D) -16.65%

SpaceFalcon (FCON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FCON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FCON sepanjang masa ialah $ 0.01739679, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FCON telah berubah sebanyak -7.13% sejak sejam yang lalu, -8.18% dalam 24 jam dan -16.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SpaceFalcon (FCON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 191.90K$ 191.90K $ 191.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 210.26K$ 210.26K $ 210.26K Bekalan Peredaran 17.34B 17.34B 17.34B Jumlah Bekalan 19,000,000,000.0 19,000,000,000.0 19,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SpaceFalcon ialah $ 191.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FCON ialah 17.34B, dengan jumlah bekalan sebanyak 19000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 210.26K.