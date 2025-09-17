Spacemesh ($SMH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00219994 $ 0.00219994 $ 0.00219994 24J Rendah $ 0.00270041 $ 0.00270041 $ 0.00270041 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00219994$ 0.00219994 $ 0.00219994 24J Tinggi $ 0.00270041$ 0.00270041 $ 0.00270041 Sepanjang Masa $ 6.75$ 6.75 $ 6.75 Harga Terendah $ 0.00159981$ 0.00159981 $ 0.00159981 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -18.50% Perubahan Harga (7D) -11.97% Perubahan Harga (7D) -11.97%

Spacemesh ($SMH) harga masa nyata ialah $0.00220054. Sepanjang 24 jam yang lalu, $SMH didagangkan antara $ 0.00219994 rendah dan $ 0.00270041 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $SMH sepanjang masa ialah $ 6.75, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00159981.

Dari segi prestasi jangka pendek, $SMH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -18.50% dalam 24 jam dan -11.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spacemesh ($SMH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 158.11K$ 158.11K $ 158.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 158.11K$ 158.11K $ 158.11K Bekalan Peredaran 71.85M 71.85M 71.85M Jumlah Bekalan 71,851,534.729 71,851,534.729 71,851,534.729

Had Pasaran semasa Spacemesh ialah $ 158.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $SMH ialah 71.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 71851534.729. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 158.11K.