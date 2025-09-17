SpacePenguin (P3NGUIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.24% Perubahan Harga (1D) +2.12% Perubahan Harga (7D) +6.65% Perubahan Harga (7D) +6.65%

SpacePenguin (P3NGUIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, P3NGUIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi P3NGUIN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, P3NGUIN telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, +2.12% dalam 24 jam dan +6.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SpacePenguin (P3NGUIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 93.25K$ 93.25K $ 93.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 93.25K$ 93.25K $ 93.25K Bekalan Peredaran 36.19T 36.19T 36.19T Jumlah Bekalan 36,189,287,645,032.82 36,189,287,645,032.82 36,189,287,645,032.82

Had Pasaran semasa SpacePenguin ialah $ 93.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran P3NGUIN ialah 36.19T, dengan jumlah bekalan sebanyak 36189287645032.82. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 93.25K.