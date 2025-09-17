Spaceswap MILK2 (MILK2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00142078 24J Tinggi $ 0.00142616 Sepanjang Masa $ 5.2 Harga Terendah $ 0.00118828 Perubahan Harga (1J) +0.36% Perubahan Harga (1D) +0.19% Perubahan Harga (7D) -33.22%

Spaceswap MILK2 (MILK2) harga masa nyata ialah $0.00142604. Sepanjang 24 jam yang lalu, MILK2 didagangkan antara $ 0.00142078 rendah dan $ 0.00142616 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MILK2 sepanjang masa ialah $ 5.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00118828.

Dari segi prestasi jangka pendek, MILK2 telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, +0.19% dalam 24 jam dan -33.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spaceswap MILK2 (MILK2) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.96K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.96K Bekalan Peredaran 22.41M Jumlah Bekalan 22,410,064.47360896

Had Pasaran semasa Spaceswap MILK2 ialah $ 31.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MILK2 ialah 22.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 22410064.47360896. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.96K.