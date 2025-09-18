Spaceswap SHAKE (SHAKE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 7.21 $ 7.21 $ 7.21 24J Rendah $ 9.11 $ 9.11 $ 9.11 24J Tinggi 24J Rendah $ 7.21$ 7.21 $ 7.21 24J Tinggi $ 9.11$ 9.11 $ 9.11 Sepanjang Masa $ 16,629.7$ 16,629.7 $ 16,629.7 Harga Terendah $ 6.56$ 6.56 $ 6.56 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) -18.49% Perubahan Harga (7D) -20.40% Perubahan Harga (7D) -20.40%

Spaceswap SHAKE (SHAKE) harga masa nyata ialah $7.42. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHAKE didagangkan antara $ 7.21 rendah dan $ 9.11 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHAKE sepanjang masa ialah $ 16,629.7, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 6.56.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHAKE telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -18.49% dalam 24 jam dan -20.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spaceswap SHAKE (SHAKE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.64K$ 5.64K $ 5.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.64K$ 5.64K $ 5.64K Bekalan Peredaran 759.00 759.00 759.00 Jumlah Bekalan 759.0 759.0 759.0

Had Pasaran semasa Spaceswap SHAKE ialah $ 5.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHAKE ialah 759.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 759.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.64K.