Lagi Mengenai SHAKE

Maklumat Harga SHAKE

Laman Web Rasmi SHAKE

Tokenomik SHAKE

Ramalan Harga SHAKE

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Spaceswap SHAKE Logo

Spaceswap SHAKE Harga (SHAKE)

Tidak tersenarai

1 SHAKE ke USD Harga Langsung:

$7.44
$7.44$7.44
-18.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Spaceswap SHAKE (SHAKE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 00:31:27 (UTC+8)

Spaceswap SHAKE (SHAKE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 7.21
$ 7.21$ 7.21
24J Rendah
$ 9.11
$ 9.11$ 9.11
24J Tinggi

$ 7.21
$ 7.21$ 7.21

$ 9.11
$ 9.11$ 9.11

$ 16,629.7
$ 16,629.7$ 16,629.7

$ 6.56
$ 6.56$ 6.56

-0.47%

-18.49%

-20.40%

-20.40%

Spaceswap SHAKE (SHAKE) harga masa nyata ialah $7.42. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHAKE didagangkan antara $ 7.21 rendah dan $ 9.11 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHAKE sepanjang masa ialah $ 16,629.7, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 6.56.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHAKE telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -18.49% dalam 24 jam dan -20.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spaceswap SHAKE (SHAKE) Maklumat Pasaran

$ 5.64K
$ 5.64K$ 5.64K

--
----

$ 5.64K
$ 5.64K$ 5.64K

759.00
759.00 759.00

759.0
759.0 759.0

Had Pasaran semasa Spaceswap SHAKE ialah $ 5.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHAKE ialah 759.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 759.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.64K.

Spaceswap SHAKE (SHAKE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Spaceswap SHAKE kepada USD adalah $ -1.685136103246465.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Spaceswap SHAKE kepada USD adalah $ -4.5160761520.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Spaceswap SHAKE kepada USD adalah $ -0.6735846320.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Spaceswap SHAKE kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1.685136103246465-18.49%
30 Hari$ -4.5160761520-60.86%
60 Hari$ -0.6735846320-9.07%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Spaceswap SHAKE (SHAKE)

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Spaceswap SHAKE (SHAKE) Sumber

Laman Web Rasmi

Spaceswap SHAKE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Spaceswap SHAKE (SHAKE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Spaceswap SHAKE (SHAKE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Spaceswap SHAKE.

Semak Spaceswap SHAKE ramalan harga sekarang!

SHAKE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Spaceswap SHAKE (SHAKE)

Memahami tokenomik Spaceswap SHAKE (SHAKE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SHAKE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Spaceswap SHAKE (SHAKE)

Berapakah nilai Spaceswap SHAKE (SHAKE) hari ini?
Harga langsung SHAKE dalam USD ialah 7.42 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SHAKE ke USD?
Harga semasa SHAKE ke USD ialah $ 7.42. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Spaceswap SHAKE?
Had pasaran untuk SHAKE ialah $ 5.64K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SHAKE?
Bekalan edaran SHAKE ialah 759.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SHAKE?
SHAKE mencapai harga ATH sebanyak 16,629.7 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SHAKE?
SHAKE melihat harga ATL sebanyak 6.56 USD.
Berapakah jumlah dagangan SHAKE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SHAKEialah -- USD.
Adakah SHAKE akan naik lebih tinggi tahun ini?
SHAKE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SHAKEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 00:31:27 (UTC+8)

Spaceswap SHAKE (SHAKE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.