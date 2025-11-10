SpaceX PreStocks Harga Hari Ini

Harga langsung SpaceX PreStocks (SPACEX) hari ini ialah $ 235.83, dengan 0.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPACEX kepada USD penukaran adalah $ 235.83 setiap SPACEX.

SpaceX PreStocks kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 735,813, dengan bekalan edaran sebanyak 3.12K SPACEX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPACEX didagangkan antara $ 234.43 (rendah) dan $ 237.95 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 247.47, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 168.0.

Dalam prestasi jangka pendek, SPACEX dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan +8.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SpaceX PreStocks (SPACEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 735.81K$ 735.81K $ 735.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 735.81K$ 735.81K $ 735.81K Bekalan Peredaran 3.12K 3.12K 3.12K Jumlah Bekalan 3,119.837228472 3,119.837228472 3,119.837228472

