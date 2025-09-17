Spain Coin (ESP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00015409 $ 0.00015409 $ 0.00015409 24J Rendah $ 0.00016512 $ 0.00016512 $ 0.00016512 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00015409$ 0.00015409 $ 0.00015409 24J Tinggi $ 0.00016512$ 0.00016512 $ 0.00016512 Sepanjang Masa $ 0.00139624$ 0.00139624 $ 0.00139624 Harga Terendah $ 0.00000837$ 0.00000837 $ 0.00000837 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) +4.48% Perubahan Harga (7D) +34.94% Perubahan Harga (7D) +34.94%

Spain Coin (ESP) harga masa nyata ialah $0.00016148. Sepanjang 24 jam yang lalu, ESP didagangkan antara $ 0.00015409 rendah dan $ 0.00016512 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ESP sepanjang masa ialah $ 0.00139624, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000837.

Dari segi prestasi jangka pendek, ESP telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +4.48% dalam 24 jam dan +34.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spain Coin (ESP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 160.25K$ 160.25K $ 160.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 160.25K$ 160.25K $ 160.25K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,061.0 999,999,061.0 999,999,061.0

Had Pasaran semasa Spain Coin ialah $ 160.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ESP ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999061.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 160.25K.