Spare Parts Universe (SPU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00022186 $ 0.00022186 $ 0.00022186 24J Rendah $ 0.00022984 $ 0.00022984 $ 0.00022984 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00022186$ 0.00022186 $ 0.00022186 24J Tinggi $ 0.00022984$ 0.00022984 $ 0.00022984 Sepanjang Masa $ 0.00036247$ 0.00036247 $ 0.00036247 Harga Terendah $ 0.00006551$ 0.00006551 $ 0.00006551 Perubahan Harga (1J) -1.85% Perubahan Harga (1D) -2.04% Perubahan Harga (7D) +4.96% Perubahan Harga (7D) +4.96%

Spare Parts Universe (SPU) harga masa nyata ialah $0.00022265. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPU didagangkan antara $ 0.00022186 rendah dan $ 0.00022984 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPU sepanjang masa ialah $ 0.00036247, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006551.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPU telah berubah sebanyak -1.85% sejak sejam yang lalu, -2.04% dalam 24 jam dan +4.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spare Parts Universe (SPU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 224.59K$ 224.59K $ 224.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 224.59K$ 224.59K $ 224.59K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Spare Parts Universe ialah $ 224.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPU ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 224.59K.