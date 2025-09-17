Lagi Mengenai SPU

Spare Parts Universe Harga (SPU)

Tidak tersenarai

1 SPU ke USD Harga Langsung:

$0.00022265
$0.00022265$0.00022265
-2.00%1D
USD
Spare Parts Universe (SPU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:34:23 (UTC+8)

Spare Parts Universe (SPU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00022186
$ 0.00022186$ 0.00022186
24J Rendah
$ 0.00022984
$ 0.00022984$ 0.00022984
24J Tinggi

$ 0.00022186
$ 0.00022186$ 0.00022186

$ 0.00022984
$ 0.00022984$ 0.00022984

$ 0.00036247
$ 0.00036247$ 0.00036247

$ 0.00006551
$ 0.00006551$ 0.00006551

-1.85%

-2.04%

+4.96%

+4.96%

Spare Parts Universe (SPU) harga masa nyata ialah $0.00022265. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPU didagangkan antara $ 0.00022186 rendah dan $ 0.00022984 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPU sepanjang masa ialah $ 0.00036247, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006551.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPU telah berubah sebanyak -1.85% sejak sejam yang lalu, -2.04% dalam 24 jam dan +4.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spare Parts Universe (SPU) Maklumat Pasaran

$ 224.59K
$ 224.59K$ 224.59K

--
----

$ 224.59K
$ 224.59K$ 224.59K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Spare Parts Universe ialah $ 224.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPU ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 224.59K.

Spare Parts Universe (SPU) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Spare Parts Universe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Spare Parts Universe kepada USD adalah $ +0.0000699480.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Spare Parts Universe kepada USD adalah $ +0.0003195824.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Spare Parts Universe kepada USD adalah $ +0.00010913430365269407.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.04%
30 Hari$ +0.0000699480+31.42%
60 Hari$ +0.0003195824+143.54%
90 Hari$ +0.00010913430365269407+96.14%

Apakah itu Spare Parts Universe (SPU)

Art is the main focus, Spare Parts Universe consists of hand crafted art pieces made from "spare parts" which have turned into an animated cartoon show and clothing line based off the art, and nfts are in the works for each sculpture and original music and animated music videos. Oliver Sparks is the main developer and artist but he has a team of people helping him. he is very passionate about his art and a friendly guy who engages with the community every day in the telegram since the coin launched there is only about 600 people in there but it is very active everyday no matter the market conditions. its not people looking to make a quick flip on a dumb meme. i highly suggest taking a quick look at the twitter / X account to see the sculpture's and animations

Spare Parts Universe (SPU) Sumber

Laman Web Rasmi

Spare Parts Universe Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Spare Parts Universe (SPU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Spare Parts Universe (SPU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Spare Parts Universe.

Semak Spare Parts Universe ramalan harga sekarang!

SPU kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Spare Parts Universe (SPU)

Memahami tokenomik Spare Parts Universe (SPU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SPU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Spare Parts Universe (SPU)

Berapakah nilai Spare Parts Universe (SPU) hari ini?
Harga langsung SPU dalam USD ialah 0.00022265 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SPU ke USD?
Harga semasa SPU ke USD ialah $ 0.00022265. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Spare Parts Universe?
Had pasaran untuk SPU ialah $ 224.59K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SPU?
Bekalan edaran SPU ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SPU?
SPU mencapai harga ATH sebanyak 0.00036247 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SPU?
SPU melihat harga ATL sebanyak 0.00006551 USD.
Berapakah jumlah dagangan SPU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SPUialah -- USD.
Adakah SPU akan naik lebih tinggi tahun ini?
SPU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SPUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.