SparkDEX Harga Hari Ini

Harga langsung SparkDEX (SPRK) hari ini ialah $ 0.02573049, dengan 2.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPRK kepada USD penukaran adalah $ 0.02573049 setiap SPRK.

SparkDEX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,723,755, dengan bekalan edaran sebanyak 66.87M SPRK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPRK didagangkan antara $ 0.02472152 (rendah) dan $ 0.02592324 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04726344, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01998888.

Dalam prestasi jangka pendek, SPRK dipindahkan -0.24% dalam sejam terakhir dan +6.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SparkDEX (SPRK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.66M$ 25.66M $ 25.66M Bekalan Peredaran 66.87M 66.87M 66.87M Jumlah Bekalan 995,403,418.0 995,403,418.0 995,403,418.0

Had Pasaran semasa SparkDEX ialah $ 1.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPRK ialah 66.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 995403418.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.66M.