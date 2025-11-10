Tokenomik SparkDEX (SPRK)

Lihat cerapan utama tentang SparkDEX (SPRK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:19:47 (UTC+8)
USD

SparkDEX (SPRK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SparkDEX (SPRK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.81M
Jumlah Bekalan:
$ 995.38M
Bekalan Edaran:
$ 66.85M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 26.88M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04726344
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01998888
Harga Semasa:
$ 0.02705058
SparkDEX (SPRK) Maklumat

SparkDEX is an all-in-one DeFi Hub on Flare Network, featuring a perpetual exchange designed for advanced cryptocurrency trading. Built on the Flare Network, it provides tools for traders, liquidity providers, and yield farmers to execute sophisticated strategies in a seamless and efficient environment. SparkDEX is pioneering next-generation DeFi by harnessing major developments in artificial intelligence, high-performance DeFi tooling, and on-chain data aggregation and analytics

Laman Web Rasmi:
https://sparkdex.ai

Tokenomik SparkDEX (SPRK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SparkDEX (SPRK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SPRK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SPRK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SPRK, terokai SPRK harga langsung token!

SPRK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SPRK? Halaman ramalan harga SPRK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

