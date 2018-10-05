Tokenomik SparkPoint (SRK)
SparkPoint (SRK) Maklumat
What is SparkPoint (SRK)? SparkPoint, officially known as SparkPoint Technologies Inc., is a registered corporation in the Philippines under the Securities and Exchange Commission (SEC). Since its launch on October 5, 2018, SparkPoint has been at the forefront of blockchain innovation in the Philippines, leveraging cutting-edge technology to create practical solutions for a global audience.
Today, SparkPoint is driving the next wave of blockchain evolution by integrating artificial intelligence (AI) into its ecosystem. At the core of this vision is the SparkAgent AI Agents Launchpad platform, a groundbreaking initiative that combines the power of blockchain and AI to enable intelligent, automated services across various applications. This platform reflects SparkPoint’s commitment to advancing technology that empowers users and transforms industries.
SparkPoint’s journey began with an initial funding of just $50,000, which was used to develop and launch a diverse suite of blockchain-based products, including:
SparkPoint Wallet: A secure, user-friendly multi-cryptocurrency wallet. SparkLearn: An educational platform promoting blockchain and financial literacy. SparkPlay: Interactive games showcasing blockchain technology. SparkEarn: Incentive programs to encourage cryptocurrency adoption. SparkDeFi: Decentralized finance services aimed at financial inclusion.
These products lay the foundation for SparkPoint’s ambitious exploration of blockchain and AI, positioning the company as a pioneer in developing scalable, next-generation solutions.
SparkPoint (SRK) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SparkPoint (SRK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik SparkPoint (SRK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik SparkPoint (SRK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SRK yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SRK yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SRK, terokai SRK harga langsung token!
