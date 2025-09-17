SPARTA (SPARTA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.100515 $ 0.100515 $ 0.100515 24J Rendah $ 0.105685 $ 0.105685 $ 0.105685 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.100515$ 0.100515 $ 0.100515 24J Tinggi $ 0.105685$ 0.105685 $ 0.105685 Sepanjang Masa $ 0.118026$ 0.118026 $ 0.118026 Harga Terendah $ 0.03103831$ 0.03103831 $ 0.03103831 Perubahan Harga (1J) +0.91% Perubahan Harga (1D) -1.83% Perubahan Harga (7D) -0.99% Perubahan Harga (7D) -0.99%

SPARTA (SPARTA) harga masa nyata ialah $0.103048. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPARTA didagangkan antara $ 0.100515 rendah dan $ 0.105685 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPARTA sepanjang masa ialah $ 0.118026, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03103831.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPARTA telah berubah sebanyak +0.91% sejak sejam yang lalu, -1.83% dalam 24 jam dan -0.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SPARTA (SPARTA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.86M$ 13.86M $ 13.86M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.86M$ 13.86M $ 13.86M Bekalan Peredaran 136.17M 136.17M 136.17M Jumlah Bekalan 136,174,626.904 136,174,626.904 136,174,626.904

Had Pasaran semasa SPARTA ialah $ 13.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPARTA ialah 136.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 136174626.904. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.86M.