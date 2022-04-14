Tokenomik SpartaDEX (SPARTA)
SpartaDEX (SPARTA) Maklumat
SpartaDEX is a combination of real-time strategy game set in the realities of ancient Greece and a decentralized cryptocurrency exchange. We called it a gamified DEX. The main goal is to provide the exchange with user engagement known from video games, which builds loyalty and consistency in providing liquidity.
By combining a decentralized exchange with a strategy game, we wanted to
- Provide a more stable and deeper liquidity for projects, through the gamified yield that depends on the player’s progress in the game, additionally giving a chance to monetize this progress by encapsulating it in the form of tradable NFT;
- Promote and facilitate the launch of new, promising projects
- Build an exchange fully managed by the community, where the community decides which projects will be whitelisted and therefore providing liquidity for them will be additionally incentivized with EXP points and token rewards
- Build a decentralized exchange with a user-friendly, intuitive and inviting interface
- Build a loyal and valuable community of the decentralized exchange by implementing gaming layer
- Provide SAS with the opportunity to earn Real Yield from the from the basic mechanics implemented in the game itself (microtransactions). This makes SpartaDEX a very competitive and distinctive compared to other exchanges
- Reward liquidity providers of certain pools with the opportunity to receive tokens of other projects in the "Dual Rewards" program
SpartaDEX is a multichain protocol that will initially operate on the Arbitrum blockchain. This chain was chosen for its modern approach to scalability, transaction fees, and speed of operation, which are particularly valuable for gaming projects that involve a substantial number of transactions made by players.
SpartaDEX (SPARTA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SpartaDEX (SPARTA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik SpartaDEX (SPARTA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik SpartaDEX (SPARTA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SPARTA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SPARTA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SPARTA, terokai SPARTA harga langsung token!
SPARTA Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SPARTA? Halaman ramalan harga SPARTA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.