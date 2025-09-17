Spartan Protocol (SPARTA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.22% Perubahan Harga (1D) -8.14% Perubahan Harga (7D) -7.73% Perubahan Harga (7D) -7.73%

Spartan Protocol (SPARTA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPARTA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPARTA sepanjang masa ialah $ 2.25, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPARTA telah berubah sebanyak -0.22% sejak sejam yang lalu, -8.14% dalam 24 jam dan -7.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spartan Protocol (SPARTA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.53K$ 43.53K $ 43.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 57.64K$ 57.64K $ 57.64K Bekalan Peredaran 74.78M 74.78M 74.78M Jumlah Bekalan 99,021,692.0 99,021,692.0 99,021,692.0

Had Pasaran semasa Spartan Protocol ialah $ 43.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPARTA ialah 74.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99021692.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.64K.