Spawn Harga Hari Ini

Harga langsung Spawn (SPAWN) hari ini ialah --, dengan 22.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPAWN kepada USD penukaran adalah -- setiap SPAWN.

Spawn kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 97,289, dengan bekalan edaran sebanyak 899.78M SPAWN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPAWN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SPAWN dipindahkan -5.53% dalam sejam terakhir dan -27.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Spawn (SPAWN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 97.29K$ 97.29K $ 97.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 108.10K$ 108.10K $ 108.10K Bekalan Peredaran 899.78M 899.78M 899.78M Jumlah Bekalan 999,777,327.019325 999,777,327.019325 999,777,327.019325

Had Pasaran semasa Spawn ialah $ 97.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPAWN ialah 899.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999777327.019325. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 108.10K.