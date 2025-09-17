Speciex (SPEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00041209 $ 0.00041209 $ 0.00041209 24J Rendah $ 0.00074174 $ 0.00074174 $ 0.00074174 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00041209$ 0.00041209 $ 0.00041209 24J Tinggi $ 0.00074174$ 0.00074174 $ 0.00074174 Sepanjang Masa $ 0.01629199$ 0.01629199 $ 0.01629199 Harga Terendah $ 0.00041209$ 0.00041209 $ 0.00041209 Perubahan Harga (1J) +2.23% Perubahan Harga (1D) +27.36% Perubahan Harga (7D) -1.91% Perubahan Harga (7D) -1.91%

Speciex (SPEX) harga masa nyata ialah $0.00059104. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPEX didagangkan antara $ 0.00041209 rendah dan $ 0.00074174 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPEX sepanjang masa ialah $ 0.01629199, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00041209.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPEX telah berubah sebanyak +2.23% sejak sejam yang lalu, +27.36% dalam 24 jam dan -1.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Speciex (SPEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 148.50K$ 148.50K $ 148.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 886.56K$ 886.56K $ 886.56K Bekalan Peredaran 251.24M 251.24M 251.24M Jumlah Bekalan 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

Had Pasaran semasa Speciex ialah $ 148.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPEX ialah 251.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 886.56K.