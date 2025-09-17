Spectra (SPECTRA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01662008 $ 0.01662008 $ 0.01662008 24J Rendah $ 0.01934367 $ 0.01934367 $ 0.01934367 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01662008$ 0.01662008 $ 0.01662008 24J Tinggi $ 0.01934367$ 0.01934367 $ 0.01934367 Sepanjang Masa $ 0.236486$ 0.236486 $ 0.236486 Harga Terendah $ 0.01432001$ 0.01432001 $ 0.01432001 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -11.59% Perubahan Harga (7D) -17.97% Perubahan Harga (7D) -17.97%

Spectra (SPECTRA) harga masa nyata ialah $0.01685245. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPECTRA didagangkan antara $ 0.01662008 rendah dan $ 0.01934367 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPECTRA sepanjang masa ialah $ 0.236486, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01432001.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPECTRA telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -11.59% dalam 24 jam dan -17.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spectra (SPECTRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.39M$ 7.39M $ 7.39M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.57M$ 11.57M $ 11.57M Bekalan Peredaran 438.57M 438.57M 438.57M Jumlah Bekalan 686,278,078.6770532 686,278,078.6770532 686,278,078.6770532

Had Pasaran semasa Spectra ialah $ 7.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPECTRA ialah 438.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 686278078.6770532. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.57M.