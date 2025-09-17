Spectral Sight (SIGHT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00115466$ 0.00115466 $ 0.00115466 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +24.11% Perubahan Harga (7D) +24.11%

Spectral Sight (SIGHT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SIGHT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SIGHT sepanjang masa ialah $ 0.00115466, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SIGHT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +24.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spectral Sight (SIGHT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.41K$ 14.41K $ 14.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.41K$ 14.41K $ 14.41K Bekalan Peredaran 998.46M 998.46M 998.46M Jumlah Bekalan 998,464,023.334337 998,464,023.334337 998,464,023.334337

Had Pasaran semasa Spectral Sight ialah $ 14.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SIGHT ialah 998.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998464023.334337. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.41K.