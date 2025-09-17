Spectre (SPR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00994446$ 0.00994446 $ 0.00994446 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +1.02% Perubahan Harga (7D) -39.41% Perubahan Harga (7D) -39.41%

Spectre (SPR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPR sepanjang masa ialah $ 0.00994446, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPR telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +1.02% dalam 24 jam dan -39.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spectre (SPR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 62.21K$ 62.21K $ 62.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 62.76K$ 62.76K $ 62.76K Bekalan Peredaran 441.00M 441.00M 441.00M Jumlah Bekalan 444,917,186.5566478 444,917,186.5566478 444,917,186.5566478

Had Pasaran semasa Spectre ialah $ 62.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPR ialah 441.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 444917186.5566478. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.76K.