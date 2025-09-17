Spectre AI (SPECTRE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.62 $ 1.62 $ 1.62 24J Rendah $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 24J Tinggi $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 Sepanjang Masa $ 11.04$ 11.04 $ 11.04 Harga Terendah $ 0.02880028$ 0.02880028 $ 0.02880028 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +5.29% Perubahan Harga (7D) +4.65% Perubahan Harga (7D) +4.65%

Spectre AI (SPECTRE) harga masa nyata ialah $1.83. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPECTRE didagangkan antara $ 1.62 rendah dan $ 1.83 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPECTRE sepanjang masa ialah $ 11.04, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02880028.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPECTRE telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +5.29% dalam 24 jam dan +4.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spectre AI (SPECTRE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.24M$ 18.24M $ 18.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.24M$ 18.24M $ 18.24M Bekalan Peredaran 9.99M 9.99M 9.99M Jumlah Bekalan 9,993,171.20242279 9,993,171.20242279 9,993,171.20242279

Had Pasaran semasa Spectre AI ialah $ 18.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPECTRE ialah 9.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9993171.20242279. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.24M.