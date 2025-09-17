Speculation (SPECU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04628445 $ 0.04628445 $ 0.04628445 24J Rendah $ 0.04881404 $ 0.04881404 $ 0.04881404 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04628445$ 0.04628445 $ 0.04628445 24J Tinggi $ 0.04881404$ 0.04881404 $ 0.04881404 Sepanjang Masa $ 0.711783$ 0.711783 $ 0.711783 Harga Terendah $ 0.00769145$ 0.00769145 $ 0.00769145 Perubahan Harga (1J) -0.27% Perubahan Harga (1D) +2.88% Perubahan Harga (7D) -0.72% Perubahan Harga (7D) -0.72%

Speculation (SPECU) harga masa nyata ialah $0.04848912. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPECU didagangkan antara $ 0.04628445 rendah dan $ 0.04881404 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPECU sepanjang masa ialah $ 0.711783, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00769145.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPECU telah berubah sebanyak -0.27% sejak sejam yang lalu, +2.88% dalam 24 jam dan -0.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Speculation (SPECU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.49K$ 48.49K $ 48.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.49K$ 48.49K $ 48.49K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Speculation ialah $ 48.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPECU ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.49K.