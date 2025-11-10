Speedrun Harga Hari Ini

Harga langsung Speedrun (SPEED) hari ini ialah $ 0.00040079, dengan 8.94% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPEED kepada USD penukaran adalah $ 0.00040079 setiap SPEED.

Speedrun kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 400,976, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B SPEED. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPEED didagangkan antara $ 0.00040 (rendah) dan $ 0.00044604 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00101774, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0002333.

Dalam prestasi jangka pendek, SPEED dipindahkan -0.26% dalam sejam terakhir dan -32.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Speedrun (SPEED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 400.98K$ 400.98K $ 400.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 400.98K$ 400.98K $ 400.98K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Speedrun ialah $ 400.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPEED ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 400.98K.