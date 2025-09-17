Speedy (SPEEDY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04556329$ 0.04556329 $ 0.04556329 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.54% Perubahan Harga (1D) +0.22% Perubahan Harga (7D) +7.88% Perubahan Harga (7D) +7.88%

Speedy (SPEEDY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPEEDY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPEEDY sepanjang masa ialah $ 0.04556329, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPEEDY telah berubah sebanyak +0.54% sejak sejam yang lalu, +0.22% dalam 24 jam dan +7.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Speedy (SPEEDY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 846.14K$ 846.14K $ 846.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 846.14K$ 846.14K $ 846.14K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Speedy ialah $ 846.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPEEDY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 846.14K.